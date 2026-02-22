Erzurumspor'dan zirve yarışında dört gollü net galibiyet

1. Lig'in 27. hafta maçında Erzurumspor FK, Serik Spor'u ağırladı.Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.Erzurumspor'un galibiyet golleri, 12. dakikada Alan Montas (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti.Konuk ekip 33. dakikada Jetmir Topalli ile penaltı atışından yararlanamadı.Serkan Özbalta'nın ekibi Erzurumspor, ligde üst üste 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 57'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Serik Spor, 29 puanda kaldı.1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Vanspor FK, deplasmanına gidecek. Serik Spor, Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad



Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 75 Sylla), Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Mustafa Yumlu (Dk. 80 Gerxhaliu), Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 68 Benhur Keser), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Fernando Andrade)



Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 43 Sartan Tashkyn), Cengiz Demir, Selim Dilli (Dk. 84 Anıl Koç), Bilal Ceylan (Dk. 84 Skvortsov), Alan Montes, Caner Cavlun (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Dk. 53 Adeola)



Goller: Dk. 12 Alan Montes (Kendi kalesine), Dk. 38 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 82 Fernando Andrade, Dk. 83 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)



Sarı kartlar: Dk. 63 Bilal Ceylan, Dk. 73 Burak Asan (Serikspor)



