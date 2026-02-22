Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Abdulkadir Parmak, 60. dakikada Atınç Nukan, 66. dakikada Enes Aydın ve 86. dakikada Enes Çinemre kaydetti.



Öte yandan Hatayspor'da Mustafa Said Aydın, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Bandırmaspor, 39 puana ulaştı. Ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Bodrum FK'yi ağırlayacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü Aydın, Salih Burak Demirel



Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk.44 Oğuz Ceylan), Fall, Ndongala (Dk. 70 Badji), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Yasin Arda Midiliç), Amaral (Dk. 70 Enes Çinemre), Kerim Alıcı, Emirhan Acar (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque



Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 73 Yunus Azrak), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Dk. 73 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Melih Şen), Osman, Ating (Dk. 62 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz, Mustafa Said Aydın



Goller: Dk. 50 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Atınç Nukan, Dk. 66 Enes Aydın, Dk. 85 Enes Çinemre (Bandırmaspor)



Kırmızı kart: Dk. 47 Mustafa Said Aydın (Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Hountondji, Dk. 9 Enes Aydın, Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç (Bandırmaspor), Dk. 13 Yılmaz Cin (Hatayspor)







