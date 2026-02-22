Manchester City gümbür gümbür geliyor

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.



Manchester City, 14. dakikada Nico O'Reilly'nin golüyle öne geçti. Newcastle, 22. dakikada Lewis Hall ile skoru eşitledi.



City, 27. dakikada Nico O'Reilly ile bir kez daha öne geçip maçı kazandı.



Lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada kazanan Manchester City, 56 puana yükseldi ve farkı 2'ye kadar indirdi. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Newcastle ise 36 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta Leeds deplasmanına gidecek. Newcastle ise evinde Everton'ı ağırlayacak.



