PSV adım adım şampiyonluğa

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 24. haftasında PSV, sahasında Heerenveen'i konuk etti.
Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada PSV, geriye düştüğü maçta Heerenveen'i 3-1 mağlup etti.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ivan Perisic , 48. dakikada Myron Boadu ve 87. dakikada Ricardo Pepi kaydetti. Heerenveen'in tek golü ise 21. dakikada Lasse Nordes'ten geldi.
Bu sonucun ardından PSV puanını 62'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Heerenveen ise 31 puanda kaldı.
Gelecek hafta PSV deplasmanda Heracles ile karşılaşacak. Heerenveen ise Sparta Rotterdam ile mücadele edecek.