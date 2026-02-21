21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-145'
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-290'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-288'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
0-020'
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
0-020'
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
1-020'
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
1-018'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-190'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Levent Şahin: "Beraberliğe üzülecekken, mağlup ayrıldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, Eyüpspor yenilgisine rağmen oyuncularının mücadele ve disiplininden memnun olduğunu söyledi.

calendar 21 Şubat 2026 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Levent Şahin: 'Beraberliğe üzülecekken, mağlup ayrıldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Levent Şahin, yenilgiye rağmen karşılaşmada futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını belirtti.
 
Levent Şahin, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmaya çok iyi başlamadıklarını aktaran Şahin, "İlk 20-25 dakika kötü oynadık. Sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. 41. dakikada Goutas'ın çıkması, oyunumuzu etkiledi. Devrenin 0-0 bitmesin bitmesi, bizim için avantajdı. İkinci yarıda 60-80. dakikalar arasında oyunun kontrolü bize geçti. Bizim için topa sahip olmanın önemini gördük. Çünkü topa sahip olunca üretken olabiliyoruz. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken, maçtan mağlup ayrıldık. Rakibi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzde Kayserispor maçı var. Ona konsantre olacağız. O maça daha motive olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Öndeyken çok fazla maç kaybettiklerini aktaran Şahin, "Bunun önlemlerini alacağız. Bugün sadece bir maç kaybedildi. Benim ve ekip arkadaşlarımı en çok motive eden şey, oyuncularımın 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarıydı. Oyun disiplininden kopmadılar. Ben de galip gelmek için ön tarafa hamleler yapıp, risk aldım. Sonuçta futbol, böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.