21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-030'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-153'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-072'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-266'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-170'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Ozan Kabak'tan yine gol haberi var!

Almanya Ligi'nde Hoffenheim, Köln deplasmanında geriye düştü, öne geçti ama skoru koruyamadı. Ozan Kabak ise yine golünü attı.

calendar 21 Şubat 2026 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ozan Kabak'tan yine gol haberi var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.

Ev sahibi Köln, 15. dakikada Ragnar Ache'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Hoffenheim'da 45. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda oynadığı maçın 60. dakikasında Andrej Kramaric ike 2-1 öne geçen Hoffenheim skoru koruyamadı. Köln'de Said El Mala, 63. dakikada bulduğu golle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

Bu sezon 14. lig maçında 4. golüne ulaşan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üçüncü sırada olan Hoffenheim puanını 46'ya yükseltti. Alt sıralar ile arayı açmak isteyen Köln puanını 24 yaptı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Köln, Augsburg'a konuk olacak. Hoffenheim, St.Pauli'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.