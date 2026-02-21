Galatasaray, VAR'a takıldı

Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile Tümosan Konyaspor karşısında bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.
Sacha Boey, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.
Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.
Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsaytı karar verdi.
GALATASARAY: "ANLAYAMADIĞIMIZ ŞEKİLDE İPTAL"
Galatasaray, sosyal medya hesaplarından pozisyon sonrası " Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.
