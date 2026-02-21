Bayern Münih, Dortmund öncesi moral depoladı

Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 20 ve 68. dakikalarda Harray Kane kaydetti.



Frankfurt'un golleri 77. dakikada Jonathan Burkardt'ın penaltısı ve 86. dakikada Arnaud Kalimuendo'dan geldi.



Frankfurt forması giyen milli yıldızımız Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 60'a yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 31 puanda kaldı.



Bayern Münih, gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt ise evinde Freiburg'u konuk edecek.







