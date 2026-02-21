Gençlerbirliğinde hasret 3 maça çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin dış saha maçlarındaki 3 puan özlemi sürüyor.
Ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, diğer deplasman maçlarından puansız ayrıldı.
Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Başkent temsilcisi, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puanda kaldı.
Kırmızı-siyahlılar, topladığı 5 puanla Fatih Karagümrük'ten sonra ligde dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda yer alıyor.
Öte yandan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
