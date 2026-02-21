21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-145'
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-290'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-287'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
0-019'
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
0-019'
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
1-020'
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
1-018'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-190'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Gençlerbirliğinde hasret 3 maça çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 3 deplasmanda puan çıkartamadı.

calendar 21 Şubat 2026 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin dış saha maçlarındaki 3 puan özlemi sürüyor.

Ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, diğer deplasman maçlarından puansız ayrıldı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Başkent temsilcisi, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, topladığı 5 puanla Fatih Karagümrük'ten sonra ligde dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda yer alıyor.

Öte yandan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
