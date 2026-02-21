21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-1DA
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Marco Asensio, Avrupa'da sessiz: 0 gol, 0 asist

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de sırtlayan Marco Asensio, Avrupa arenasında yokları oynuyor.

calendar 21 Şubat 2026 13:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marco Asensio, Avrupa'da sessiz: 0 gol, 0 asist
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında sahada etkisiz kaldı.
 
Özellikle Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü adeta sırtlayan isim olmasına rağmen İngiliz ekibi karşısında etkisiz kaldı.
 
İspanyol yıldız, 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 42 kez topla buluşabildi, 2 şut çekti ve yalnızca 1 kilit pas üretebildi. Vitor Pereira'nın Sangare'yi Asensio'ya yakın oynatması, oyuncunun beklenen etkinliği göstermesini engelledi.
 
AVRUPA'DA KAYBOLUYOR
 
Sezon genelinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 22 maçta 12 gol ve 9 asist üreterek takımını sırtlayan Asensio, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta toplam 525 dakika forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamadı.
 
Nottingham Forest karşısında da Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte etkisiz kalan Asensio, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki hayal kırıklığında en dikkat çekici isim oldu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.