21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Zinedine Zidane, Fransa hayaline kavuşuyor!

Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek.

calendar 21 Şubat 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zinedine Zidane, Fransa hayaline kavuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı hayaline kavuşuyor.

Romano'nun haberine göre, Fransız efsane, Dünya Kupası'nın ardından milli takımın başına geçecek.

SÖZLÜ ANLAŞMA

Zidane ve Fransa Futbol Federasyonu arasında 53 yaşındaki teknik adamın Dünya Kupası sonrası takımı devralması yönünde sözlü bir anlaşması olduğu belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

5 YILDIR BOŞTA

Kariyerinde sadece Real Madrid'de teknik direktör olarak çalışan Zinedine Zidane, İspanyol devinde iki dönem görev aldıktan sonra 5 yıldır takım çalıştırmıyor.

Zidane, bu süreçte Fransa Milli Takımı hayali nedeniyle Manchester United gibi takımları da geri çevirmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.