Zinedine Zidane, Fransa hayaline kavuşuyor!

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı hayaline kavuşuyor.



Romano'nun haberine göre, Fransız efsane, Dünya Kupası'nın ardından milli takımın başına geçecek.



SÖZLÜ ANLAŞMA



Zidane ve Fransa Futbol Federasyonu arasında 53 yaşındaki teknik adamın Dünya Kupası sonrası takımı devralması yönünde sözlü bir anlaşması olduğu belirtildi.



Fransa Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılacağını daha önce açıklamıştı.



5 YILDIR BOŞTA



Kariyerinde sadece Real Madrid'de teknik direktör olarak çalışan Zinedine Zidane, İspanyol devinde iki dönem görev aldıktan sonra 5 yıldır takım çalıştırmıyor.



Zidane, bu süreçte Fransa Milli Takımı hayali nedeniyle Manchester United gibi takımları da geri çevirmişti.



