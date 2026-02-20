32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor." ifadeleri kullanıldı.



RAFA'NIN YOLU



Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Benfica'ya geri döndükten sonra 5 maçta forma şansı bulan deneyimli oyuncu, gol veya asist üretemedi.



Rafa Silva, Benfica'yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024'te Beşiktaş'a imza atmıştı.

