20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
0-042'
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
0-021'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
0-036'
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-036'
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-059'
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı

Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, Portekiz basınının iddiasına göre takıma olumludan çok olumsuz bir etki yarattığını öne sürdü.

calendar 20 Şubat 2026 21:49
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.

1.5 yıl süren Beşiktaş kariyerinin ardından takımda huzursuzluk yaptığı düşüncesiyle eski takımı Benfica'ya gönderilen Rafa Silva, ülkesinde de kriz çıkardı.

Portekiz'in güçlü gazetelerinden A Bola'nın iddiasına göre Rafa, takıma olumlu havdan çok olumsuz bir hava yarattı.

32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor." ifadeleri kullanıldı.

RAFA'NIN YOLU

Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Benfica'ya geri döndükten sonra 5 maçta forma şansı bulan deneyimli oyuncu, gol veya asist üretemedi.

Rafa Silva, Benfica'yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024'te Beşiktaş'a imza atmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
