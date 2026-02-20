20 Şubat
Fenerbahçe'den Skriniar için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar için açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

31 yaşındaki deneyimli stoperin, sakatlığının ardından 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar:

- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

