Fenerbahçe Beko, kupada finale yükselerek Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu

Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı dev final 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.





Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.



Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemedi. Maçtaki ilk sayılar, Türk Telekom'da Simonovic'ten geldi. Daha sonra Fenerbahçe Beko'da Jantunen'in basketlerine karşılık veren Ankara temsilcisi, birinci periyodu 20-11 önde kapattı.



Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte toparlandı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada eşitliği sağladı: 26-26. Boyalı alandan peş peşe sayılar kaydeden Türk Telekom, devreye 42-34 üstün girdi.



Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in sayılarına Tarık Biberovic, Baldwin ve Horton-Tucker ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 47-47. Kısa oyuncularıyla basketler bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, 28. dakikayı 58-51 üstün geçerken son periyoda da 60-56 önde gitti.



Dördüncü çeyrekte Türk Telekom, dış atışlar ve pota altından skor üretirken Fenerbahçe Beko ise Horton-Tucker'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Kalan sürede skor avantajını koruyan Fenerbahçe, maçı da 86-78 kazandı.



Sarı-lacivertli takımda Horton-Tucker 29, Baldwin 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da ise Smith'in 12, Simonovic ve Allman'ın 11'er sayısı kazanmaya yetmedi.





Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu



Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu



Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12



1. Periyot: 11-20



Devre: 34-42



3. Periyot: 60-56



Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom)



