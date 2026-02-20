20 Şubat
Fenerbahçe Beko, kupada finale yükselerek Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu

Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
FİNAL 22 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı dev final 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemedi. Maçtaki ilk sayılar, Türk Telekom'da Simonovic'ten geldi. Daha sonra Fenerbahçe Beko'da Jantunen'in basketlerine karşılık veren Ankara temsilcisi, birinci periyodu 20-11 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte toparlandı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada eşitliği sağladı: 26-26. Boyalı alandan peş peşe sayılar kaydeden Türk Telekom, devreye 42-34 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in sayılarına Tarık Biberovic, Baldwin ve Horton-Tucker ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 47-47. Kısa oyuncularıyla basketler bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, 28. dakikayı 58-51 üstün geçerken son periyoda da 60-56 önde gitti.

Dördüncü çeyrekte Türk Telekom, dış atışlar ve pota altından skor üretirken Fenerbahçe Beko ise Horton-Tucker'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Kalan sürede skor avantajını koruyan Fenerbahçe, maçı da 86-78 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Horton-Tucker 29, Baldwin 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da ise Smith'in 12, Simonovic ve Allman'ın 11'er sayısı kazanmaya yetmedi.

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu

Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
