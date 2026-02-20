Chicago Bulls'un yeni transferi Jaden Ivey, Toronto Raptors'a karşı alınan 110-101'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.



Genç guard, hem fiziksel durumuna dair samimi itiraflarda bulundu hem de mental yaklaşımını açıkça ortaya koydu.



Raptors karşılaşmasında koç kararıyla süre almayan Ivey, sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlarken oldukça sert ve dürüst ifadeler kullandı.



Dizindeki ağrılarla mücadele ettiğini belirten Ivey, sakatlıkların kendisini fiziksel olarak değiştirdiğini kabul etti.



"Dizimde ağrılarla uğraşıyorum. İnsanlar bunu açıkça söyleyebilir — artık eskisi gibi bir oyuncu değilim. Bu yüzden. Artık eski J.I. değilim. Eski J.I. öldü," ifadelerini kullandı.







Detroit Pistons'tan takas yoluyla Bulls'a katılan Ivey, Chicago formasıyla şu ana kadar dört maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda yaklaşık 29 dakika ortalama süre alan genç guard; 11.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakaladı.



Ancak yaptığı son açıklamalar, sakatlık sonrası fiziksel patlayıcılığını henüz tam olarak geri kazanamadığını gösteriyor.



