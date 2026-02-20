20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Jaden Ivey'den çarpıcı sağlık açıklaması: "Eski ben öldü"

Chicago Bulls'un yeni transferi Jaden Ivey, Toronto Raptors'a karşı alınan 110-101'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

calendar 20 Şubat 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Genç guard, hem fiziksel durumuna dair samimi itiraflarda bulundu hem de mental yaklaşımını açıkça ortaya koydu.

Raptors karşılaşmasında koç kararıyla süre almayan Ivey, sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlarken oldukça sert ve dürüst ifadeler kullandı.

Dizindeki ağrılarla mücadele ettiğini belirten Ivey, sakatlıkların kendisini fiziksel olarak değiştirdiğini kabul etti.

"Dizimde ağrılarla uğraşıyorum. İnsanlar bunu açıkça söyleyebilir — artık eskisi gibi bir oyuncu değilim. Bu yüzden. Artık eski J.I. değilim. Eski J.I. öldü," ifadelerini kullandı.

 

Detroit Pistons'tan takas yoluyla Bulls'a katılan Ivey, Chicago formasıyla şu ana kadar dört maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda yaklaşık 29 dakika ortalama süre alan genç guard; 11.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakaladı.

Ancak yaptığı son açıklamalar, sakatlık sonrası fiziksel patlayıcılığını henüz tam olarak geri kazanamadığını gösteriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
