20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-088'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
0-156'
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-160'

Thierry Henry, Victor Osimhen'i dünya devine önerdi!

Barcelona efsanesi Thierry Henry, takımın en büyük eksiğinin üst düzey bir santrfor olduğunu savunarak "Osimhen, Haaland ya da Kane gibi kanıtlanmış bir 9 numara şart" dedi.

calendar 20 Şubat 2026 20:48
Haber: Sporx.com dış haberler
FC Barcelona'nın efsane isimlerinden Thierry Henry, takımın son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Katalan ekibinin en büyük eksiğinin üst düzey bir santrfor olduğunu savundu.

"OSIMHEN, HAALAND YA DA KANE GİBİ"

Henry, Barcelona'nın gerçek bir golcüye ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirdi:

"Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı var. Üst düzey bir forvet. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi kanıtlanmış bitiricilerden bahsediyorum. Potansiyel değil, hazır gole dönüştüren oyuncular."

LAMINE YAMAL VURGUSU

Fransız futbol adamı, Lamine Yamal'ın yarattığı fırsatların yeterince değerlendirilemediğini de belirtti: 

"Lamine Yamal gibi bir yeteneğe sahipseniz, o paslardan gol çıkarmak zorundasınız. Bu seviyede tek bir fırsat yeterlidir. Çok fazla pozisyon harcandığını gördüm. Barcelona'da bu olmamalı."




  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
