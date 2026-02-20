20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik stadyum

Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik ulusal stadyum konusunda, FIFA ve Gazze "Barış Kurulu" arasında anlaşma sağlandı.

calendar 20 Şubat 2026 16:49
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik stadyum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Gazze'deki futbol faaliyetlerini geliştirmek için stadyumlar ve tesisler inşa edileceğini duyurdu.
FIFA'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile, futbolun gücünden yararlanarak uluslararası liderlerden ve kurumlardan aktif olarak yatırım çekmek amacıyla tarihi bir ortaklık anlaşması imzalandı." denildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze Barış Kurulu üyesi Yakir Gabay, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkomiseri Dr. Ali Shaath tarafından imzalanan anlaşmanın Gazze ve Filistin'e dünya standartlarında altyapı ve sürdürülebilir ekonomik fırsatlar sunan uzun vadeli bir çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, iş birliğinin ilk aşamasında altyapı yatırımının öncelikli olduğu belirtilerek, "Okulların ve yerleşim alanlarının yakınında olacak 50 tane FIFA Arena mini sahası, beş büyük saha, son teknolojiye sahip bir FIFA Akademisi ve 20.000 kişilik yeni bir ulusal stadyumu yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

FIFA liderliğinde uygulanacak programının diğer öncelikleri arasında, bölge insanına iş fırsatları oluşturma, gençlerin iş gücüne aktif katılımı, kız ve erkek çocuklar için ligler düzenlenmesi ve yerel ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi de yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
