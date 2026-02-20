Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik stadyum

FIFA'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile, futbolun gücünden yararlanarak uluslararası liderlerden ve kurumlardan aktif olarak yatırım çekmek amacıyla tarihi bir ortaklık anlaşması imzalandı." denildi.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze Barış Kurulu üyesi Yakir Gabay, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkomiseri Dr. Ali Shaath tarafından imzalanan anlaşmanın Gazze ve Filistin'e dünya standartlarında altyapı ve sürdürülebilir ekonomik fırsatlar sunan uzun vadeli bir çerçeve oluşturduğu belirtildi.



Açıklamada, iş birliğinin ilk aşamasında altyapı yatırımının öncelikli olduğu belirtilerek, "Okulların ve yerleşim alanlarının yakınında olacak 50 tane FIFA Arena mini sahası, beş büyük saha, son teknolojiye sahip bir FIFA Akademisi ve 20.000 kişilik yeni bir ulusal stadyumu yapılacak." ifadeleri kullanıldı.



FIFA liderliğinde uygulanacak programının diğer öncelikleri arasında, bölge insanına iş fırsatları oluşturma, gençlerin iş gücüne aktif katılımı, kız ve erkek çocuklar için ligler düzenlenmesi ve yerel ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi de yer alıyor.



