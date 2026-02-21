Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Brest ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanmayı bildi.
Hafta arasında De Zerbi ile yollarını ayıran Marsilya, Habib Beye'nin takımın başındaki ilk maçta galibiyete uzanamadı.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanmayı bildi.
Hafta arasında De Zerbi ile yollarını ayıran Marsilya, Habib Beye'nin takımın başındaki ilk maçta galibiyete uzanamadı.
Brest'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 29. dakikalarda Ludovic Ajorque kaydetti.
Bu sonuçla birlikte, Brest puanını 30'a çıkartırken Marsilya ise 40 puanda kaldı.
GELECEK FİKSTÜR
Ligue 1'de Brest önümüzdeki hafta Metz deplasmanına çıkacakken, Marsilya ise evinde Lyon'u ağırlayacak.
Bu sonuçla birlikte, Brest puanını 30'a çıkartırken Marsilya ise 40 puanda kaldı.
GELECEK FİKSTÜR
Ligue 1'de Brest önümüzdeki hafta Metz deplasmanına çıkacakken, Marsilya ise evinde Lyon'u ağırlayacak.