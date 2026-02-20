Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabında ilk maçta Juventus'u 5-2 ile geçen Galatasaray, son 16'ya kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.
GÖZTEPE MAÇI ERTELENECEK
Sarı kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
TFF'nin Galatasaray'ın Göztepe ile 27. haftada oynayacağı maçı erteleyeceği öğrenildi. [Şu anda takvimde gözüken mevcut tarih 18 Mart]
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF, daha önce konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."
RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.
