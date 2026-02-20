19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Trabzonspor'a müjde: Zubkov dönüyor!

Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un sağlığına kavuşması, Gaziantep sınavı öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü.

calendar 20 Şubat 2026 08:39 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 08:45
Haber: Sabah
Trabzonspor'a müjde: Zubkov dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da sakatlığı geçen Zubkov'un 22 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alma ihtimali oldukça yüksek.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşü, en çok kısıtlı kadro nedeniyle sahaya süreceği 11'de değişiklik yapmakta zorlanan teknik direktör Fatih Tekke'yi sevindirdi. 48 yaşındaki hocanın, sağ kanadı yeniden Zubkov'a emanet ederek, Onuachu'yu daha fazla topla buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

AUGUSTO GOLE ODAKLANDI

TRABZONSPOR'UN Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, Gaziantep FK karşılaşmasına kilitlenmiş durumda. Önceki gün 22. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutlayan futbolcu, Gaziantep FK karşısında dört maçlık gol özlemine son verme dileğinde bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.