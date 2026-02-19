19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Sofyan Amrabat için transfer iddiası

Bonservisi Fgeenerbahçe'de olan Sofyan Amrabat için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Faslı oyuncunun, gelecek sezon için Villarreal ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

19 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sofyan Amrabat için transfer iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Sofyan Amrabat için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Faslı orta saha oyuncusunun, gelecek sezon için başka bir İspanyol ekibiyle anlaştığı öne sürüldü.

VILLARREAL İDDİASI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Villarreal, Sofyan Amrabat ile gelecek sezon için anlaşma sağladı.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Villarreal'in bu hamlesiyle birlikte gözler, Amrabat'ın bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için 9 ile 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ve İspanyol ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

12 MİLYON EUROYA ALINDI

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisi için sezon başında Fiorentina'ya 12 milyon euro ödedi. Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri şu an da 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Betis'te 11 maça çıktı ve 721 dakika sahada kaldı. Amrabat yaşadığı sakatlık nedeniyle ocak ayından beri forma giyemiyor.

KARİYERİ

Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Manchester United ve Fiorentina'da oynadı. Deneyimli orta saha, Fas Milli Takımı'nda 73 mücadelede forma şansı buldu. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
