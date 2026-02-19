Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada oyuncu ve koçları eleştiren anonim bir "burner" (sahte) hesabın arkasında olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.



Tecrübeli yıldız, gündemin odağında yer almasına rağmen sezon hedeflerine odaklandığını vurguladı.



Durant'in ismi, Rockets oyuncuları ve bazı isimlere yönelik eleştiriler içeren anonim bir hesapla ilişkilendirilince yeni bir sosyal medya tartışması başladı. 16. kez NBA All-Star maçında forma giyen Durant, çarşamba günü Houston'daki antrenmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Bu soruları sormanız gerektiğini biliyorum ama Twitter saçmalıklarına girmek için burada değilim," diyen Durant, Yahoo'dan Kelly Iko'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece sezona odaklanmak ve yoluma devam etmek için buradayım. Ama bu soruları sormanız gerektiğini anlıyorum."



Takım içindeki atmosferin güçlü olduğuna da dikkat çeken yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarım neyin ne olduğunu biliyor. Tüm sezon boyunca konsantreydik. Bugün harika bir antrenman yaptık, deplasman turu için sabırsızlanıyoruz," dedi.



Şu an için Durant'i söz konusu anonim paylaşımlarla doğrudan ilişkilendiren herhangi bir kanıt bulunmuyor. Paylaşımlarda Alperen Şengün, forvet Jabari Smith Jr. ve Durant'in eski takım arkadaşı Devin Booker'a yönelik eleştiriler yer almıştı.



Sahadaki performansına bakıldığında ise Durant, ligin en üst düzey isimlerinden biri olmaya devam ediyor. NBA'de 18. sezonunu geçiren ve kariyerinin 19. yılında Rockets forması giyen yıldız oyuncu, %50'nin üzerinde saha içi, %40'ın üzerinde üç sayı isabetiyle takımının en skorer ismi konumunda (25.8 sayı).



Rockets, 33 galibiyet – 20 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



