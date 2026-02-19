19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-015'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-115'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Durant, "sahte hesap" iddiaları için: "Bu saçmalıklarla uğraşmam"

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada oyuncu ve koçları eleştiren anonim bir "burner" (sahte) hesabın arkasında olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

calendar 19 Şubat 2026 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Durant, 'sahte hesap' iddiaları için: 'Bu saçmalıklarla uğraşmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada oyuncu ve koçları eleştiren anonim bir "burner" (sahte) hesabın arkasında olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tecrübeli yıldız, gündemin odağında yer almasına rağmen sezon hedeflerine odaklandığını vurguladı.

Durant'in ismi, Rockets oyuncuları ve bazı isimlere yönelik eleştiriler içeren anonim bir hesapla ilişkilendirilince yeni bir sosyal medya tartışması başladı. 16. kez NBA All-Star maçında forma giyen Durant, çarşamba günü Houston'daki antrenmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu soruları sormanız gerektiğini biliyorum ama Twitter saçmalıklarına girmek için burada değilim," diyen Durant, Yahoo'dan Kelly Iko'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ben sadece sezona odaklanmak ve yoluma devam etmek için buradayım. Ama bu soruları sormanız gerektiğini anlıyorum."

Takım içindeki atmosferin güçlü olduğuna da dikkat çeken yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarım neyin ne olduğunu biliyor. Tüm sezon boyunca konsantreydik. Bugün harika bir antrenman yaptık, deplasman turu için sabırsızlanıyoruz," dedi.

Şu an için Durant'i söz konusu anonim paylaşımlarla doğrudan ilişkilendiren herhangi bir kanıt bulunmuyor. Paylaşımlarda Alperen Şengün, forvet Jabari Smith Jr. ve Durant'in eski takım arkadaşı Devin Booker'a yönelik eleştiriler yer almıştı.

Sahadaki performansına bakıldığında ise Durant, ligin en üst düzey isimlerinden biri olmaya devam ediyor. NBA'de 18. sezonunu geçiren ve kariyerinin 19. yılında Rockets forması giyen yıldız oyuncu, %50'nin üzerinde saha içi, %40'ın üzerinde üç sayı isabetiyle takımının en skorer ismi konumunda (25.8 sayı).

Rockets, 33 galibiyet – 20 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.