19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-117'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-117'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

LaMelo Ball Charlotte'ta trafik kazası geçirdi, yaralanmadı

Charlotte Hornets'in oyun kurucusu LaMelo Ball, çarşamba günü şehir merkezinde karıştığı iki araçlı trafik kazasında yara almadan kurtuldu.

19 Şubat 2026 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LaMelo Ball Charlotte'ta trafik kazası geçirdi, yaralanmadı
Charlotte Hornets'in oyun kurucusu LaMelo Ball, çarşamba günü şehir merkezinde karıştığı iki araçlı trafik kazasında yara almadan kurtuldu.

Associated Press'e konuşan ve detayları açıklama yetkisi olmadığı için isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynağa göre Ball kazadan sağ çıktı. Olayla ilgili resmi polis raporu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

WSOC-TV'nin elde ettiği görüntülere göre Ball, saat 17.00'den kısa süre önce kavşaktan geçerken kamuflaj desenli, özel yapım Hummer aracıyla başka bir araçla çarpıştı. Kanalın yayınladığı görüntülerde Ball'un turkuaz renkli Hornets sweatshirt'üyle aracından indiği ve başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. O sırada polis ekipleri bölgede hazır bulundu.

Kazaya karışan diğer sürücünün durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, görüntülerde sürücünün aracından sakin şekilde indiği ve Ball'un kamyonetine doğru yürüdüğü yer aldı. Ball'un aracının sol ön lastiğinin yerinde olmadığı görüldü.

Hornets günün erken saatlerinde antrenman gerçekleştirmişti.
Son 11 maçının 10'unu kazanan Charlotte, All-Star arasının ardından perşembe gecesi Houston Rockets'ı konuk edecek.

Ball, Charlotte'ta trafik kazasına karışan son profesyonel sporcu oldu. Eski Carolina Panthers oyun kurucusu Cam Newton, 2014 yılında geçirdiği kazada sırtını kırmıştı. 2024'te ise Panthers yedek oyun kurucusu Andy Dalton iki araçlı bir kazada başparmağından sakatlanmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
