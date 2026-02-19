Charlotte Hornets'in oyun kurucusu LaMelo Ball, çarşamba günü şehir merkezinde karıştığı iki araçlı trafik kazasında yara almadan kurtuldu.



Associated Press'e konuşan ve detayları açıklama yetkisi olmadığı için isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynağa göre Ball kazadan sağ çıktı. Olayla ilgili resmi polis raporu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.



WSOC-TV'nin elde ettiği görüntülere göre Ball, saat 17.00'den kısa süre önce kavşaktan geçerken kamuflaj desenli, özel yapım Hummer aracıyla başka bir araçla çarpıştı. Kanalın yayınladığı görüntülerde Ball'un turkuaz renkli Hornets sweatshirt'üyle aracından indiği ve başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. O sırada polis ekipleri bölgede hazır bulundu.



Kazaya karışan diğer sürücünün durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, görüntülerde sürücünün aracından sakin şekilde indiği ve Ball'un kamyonetine doğru yürüdüğü yer aldı. Ball'un aracının sol ön lastiğinin yerinde olmadığı görüldü.



Hornets günün erken saatlerinde antrenman gerçekleştirmişti.

Son 11 maçının 10'unu kazanan Charlotte, All-Star arasının ardından perşembe gecesi Houston Rockets'ı konuk edecek.



Ball, Charlotte'ta trafik kazasına karışan son profesyonel sporcu oldu. Eski Carolina Panthers oyun kurucusu Cam Newton, 2014 yılında geçirdiği kazada sırtını kırmıştı. 2024'te ise Panthers yedek oyun kurucusu Andy Dalton iki araçlı bir kazada başparmağından sakatlanmıştı.



