18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Patrik Schick peş peşe attı, Bayern Leverkusen avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Olympiakos ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi.

19 Şubat 2026 01:03
Haber: Sporx.com
Patrik Schick peş peşe attı, Bayern Leverkusen avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Olympiakos ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi.

Bayern Leverkusen, Olympiakos deplasmanında 2-0 kazanan taraf oldu ve tur için avantajı kaptı.

Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçta Bayern Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 63. dakikalarda Patrik Schick attı.

Maçın rövanş mücadelesi 24 Şubat Salı günü 23:00'da oynanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
