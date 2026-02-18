Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi endişe yarattı

Beşiktaş'ın Malili hücumcusu El Bilal Toure, bir kez daha sakatlık şoku yaşadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan oyuncunun, yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk arka adale (biceps femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.
YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK
24 yaşındaki forvetin yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
Bu süreçte Beşiktaş; Göztepe, Kocaelispor, Çaykur Rizespor (kupa), Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarına çıkacak.
4 SEZONDA 84 MAÇ KAÇIRDI
El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi ise dikkat çekici.
1.85 boyundaki golcü, son dört sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 84 maç kaçırdı:
2021-2022: 11 maç
2022-2023: 13 maç
2023-2024: 32 maç
2024-2025: 28 maç
Toplam: 84 maç
Atalanta'dan kiralanan oyuncu, bu sezon da çeşitli problemler nedeniyle 3 maçta forma giyememişti.
Son yaşadığı sakatlıkla birlikte kaçıracağı maç sayısının daha da artması bekleniyor.
Beşiktaş cephesinde, özellikle kritik haftalara girilirken yaşanan bu gelişme teknik heyeti düşündürüyor.