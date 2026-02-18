18 Şubat
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi endişe yarattı

Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malili forvet, son dört sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 84 maç kaçırmıştı.

calendar 18 Şubat 2026 14:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi endişe yarattı
Beşiktaş'ın Malili hücumcusu El Bilal Toure, bir kez daha sakatlık şoku yaşadı.
 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan oyuncunun, yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk arka adale (biceps femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.
 
YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK
 
24 yaşındaki forvetin yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
 
Bu süreçte Beşiktaş; Göztepe, Kocaelispor, Çaykur Rizespor (kupa), Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarına çıkacak.
 
4 SEZONDA 84 MAÇ KAÇIRDI
 
El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi ise dikkat çekici.
 
1.85 boyundaki golcü, son dört sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 84 maç kaçırdı:
 
2021-2022: 11 maç
 
2022-2023: 13 maç
 
2023-2024: 32 maç
 
2024-2025: 28 maç
 
Toplam: 84 maç
 
Atalanta'dan kiralanan oyuncu, bu sezon da çeşitli problemler nedeniyle 3 maçta forma giyememişti.
 
Son yaşadığı sakatlıkla birlikte kaçıracağı maç sayısının daha da artması bekleniyor.
 
Beşiktaş cephesinde, özellikle kritik haftalara girilirken yaşanan bu gelişme teknik heyeti düşündürüyor.
