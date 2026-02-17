17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
1-040'
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-0DA
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-2DA
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibi kim olacak?

Galatasaray'ın Juventus'u 5-3 yenmesinin ardından bir sonraki turda rakibin kim olacağı konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

calendar 17 Şubat 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibi kim olacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına rakip olduğu maçta beş gol atan ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus'u İstanbul'da 5-2 yenerek rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Gelecek hafta Torino'da Juventus'u konuk olacak Galatasaray, İtalyan rakibini elemesi halinde adını Son 16 Turu'na yazdıracak.

Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.