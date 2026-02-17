Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibi kim olacak?

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına rakip olduğu maçta beş gol atan ilk Türk takımı oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus'u İstanbul'da 5-2 yenerek rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
Gelecek hafta Torino'da Juventus'u konuk olacak Galatasaray, İtalyan rakibini elemesi halinde adını Son 16 Turu'na yazdıracak.
Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.
