Sacha Boey'den adaptasyon süreci için açıklama!

Galatasaray'da Sacha Boey, Juventus maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu. 

"GOLÜM İÇİN KENDİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Mücadelenin önemine dikkat çeken Fransız sağ bek, "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ADAPTASYON SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Takım içindeki uyum sürecine de değinen Boey, "Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
