Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.
"GOLÜM İÇİN KENDİMİ TEBRİK EDİYORUM"
Mücadelenin önemine dikkat çeken Fransız sağ bek, "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ADAPTASYON SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA
Takım içindeki uyum sürecine de değinen Boey, "Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek." dedi.
Sacha Boey'den adaptasyon süreci için açıklama!
Galatasaray'da Sacha Boey, Juventus maçı sonrası konuştu.
