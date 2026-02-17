17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-028'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Galatasaray ve Juventus'tan dostluk mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Juventus öncesi başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Damien Comolli bir araya geldi.

17 Şubat 2026 16:53
Haber: Sporx.com
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek.
 
Karşılaşma Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli bir araya geldi.
 
AYNI EKOLDEN GELİYORLAR
 
Basın mensuplarına demeçler veren Comolli, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok iyi biliyorum. İlginçtir ki iki takım arasında ortak bir nokta var, öğrenciler tarafından kurulmuşlar. Prestijli durumu anlıyorum ve çok saygı duyuyorum. Her iki taraf da hikayesi olan, çok güçlü takımlar ve çok değerli kulüpler." ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Comolli, İstanbul'u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
