Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles'taki All-Star hafta sonunda düzenlenen NBA Üç Sayı Yarışması'nı kazanarak kariyerindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti ancak asıl gündem yaratan mesajı zafer sonrası geldi.



Final turunda Devin Booker ve Kon Knueppel'i geride bırakan Lillard, Instagram üzerinden Stephen Curry'ye seslendi:



"Ben, sen, Klay, Book ve dört hakiki şutör daha."



Bu mesaj, 2027'de yıldızlarla dolu bir üçlük düellosunun sinyali olarak yorumlandı.



Yıllar boyunca Lillard, Curry ve Klay Thompson üçlük çizgisinin gerisinde NBA tarihinin en unutulmaz rekabetlerinden bazılarına imza atarken; Booker da son sezonlardaki performansıyla bu elit gruba adını yazdırdı.



Öte yandan Lillard, Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldıktan sonra yeniden Portland Trail Blazers'a dönmüş durumda. Geçtiğimiz yılki playofflarda yaşadığı sakatlığın rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız oyuncunun sağlığına kavuştuğunda Blazers'a üst düzey dış şut ve oyun kuruculuk katkısı sağlaması bekleniyor.



