17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Lillard'dan 2027 3 Sayı Yarışması için yıldız çağrısı

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles'taki All-Star hafta sonunda düzenlenen NBA Üç Sayı Yarışması'nı kazanarak kariyerindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti ancak asıl gündem yaratan mesajı zafer sonrası geldi.

calendar 17 Şubat 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Final turunda Devin Booker ve Kon Knueppel'i geride bırakan Lillard, Instagram üzerinden Stephen Curry'ye seslendi:

"Ben, sen, Klay, Book ve dört hakiki şutör daha."

Bu mesaj, 2027'de yıldızlarla dolu bir üçlük düellosunun sinyali olarak yorumlandı.

Yıllar boyunca Lillard, Curry ve Klay Thompson üçlük çizgisinin gerisinde NBA tarihinin en unutulmaz rekabetlerinden bazılarına imza atarken; Booker da son sezonlardaki performansıyla bu elit gruba adını yazdırdı.

Öte yandan Lillard, Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldıktan sonra yeniden Portland Trail Blazers'a dönmüş durumda. Geçtiğimiz yılki playofflarda yaşadığı sakatlığın rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız oyuncunun sağlığına kavuştuğunda Blazers'a üst düzey dış şut ve oyun kuruculuk katkısı sağlaması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
