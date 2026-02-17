16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Kayakla Atlama milli takımımız 15. oldu

Kayakla atlama erkekler süper takımda Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, 15'inci oldu

17 Şubat 2026 01:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, erkekler süper takım kategorisinde 15'inci oldu.

İtalya'daki oyunların 10. gününde kayakla atlama erkekler süper takım atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

İlk turda 123 metreye ulaşan Fatih Arda İpcioğlu, 103 puan elde etti. Muhammed Ali Bedir ise 114 metre mesafeye atlayarak 99,7 puan topladı.

Olimpiyatlardaki son müsabakasına çıkan milli sporcular, toplamda 202,7 puana ulaşarak süper takım kategorisini 15. sırada tamamladı.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü, büyük tepede 37'nci sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal ve büyük tepe kategorilerinde 48'inci olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
