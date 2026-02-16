Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, 20 puanın kendilerini rahatlatacağını söyledi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, göreve geldikten bu yana ilk galibiyetlerini elde ettiklerini vurguladı.Maçın ilk 70 dakikasında takımın sahada istenileni yaptığını söyleyen Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Takımın ligde kalmak adına 7 galibiyet hedeflediğini ve bugün bu galibiyetlerden ilkini aldıklarını söyleyen Belözoğlu,diye konuştu.Haftaya ligde oynayacakları Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi: