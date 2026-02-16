16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-290'
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Şubat 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, 20 puanın kendilerini rahatlatacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, göreve geldikten bu yana ilk galibiyetlerini elde ettiklerini vurguladı.

Maçın ilk 70 dakikasında takımın sahada istenileni yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Rakibin 2 stoperi geniş oynuyor, bekleri de önde oynatıyorlar. Bence en doğru pozisyonu aldık. Topa sahip olduk. Hiç beklenmedik son 15 dakika yaşadık. Değerlendirmemiz gereken bir 15 dakika, bunu yapacağız. İlk galibiyetin keyfini çıkarmamız lazım. Uzun zamandır böyle bir duyguya hasret kalmıştık. Hayatımızı hep kazanma odaklı yaşadık. Bu puanlar bizim için çok önemliydi. Üst sıralara yerleşmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın ligde kalmak adına 7 galibiyet hedeflediğini ve bugün bu galibiyetlerden ilkini aldıklarını söyleyen Belözoğlu, "Bunun üzerine en az 20 puan bizi rahatlatır. Her puana talip şekilde çalışacağız ve böyle oynamaya gayret edeceğiz. Her maç için kazanma planımız var. 37-38 puan bizi rahatlatır, gerçekçi bakacağız. Kadromuz iyi bir kadro." diye konuştu.

Haftaya ligde oynayacakları Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Fenerbançe güçlü kadrosu olan bir takım. Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynamak iyi olacak. Kasımpaşa'nın hedefi dışında bir şey düşünemeyiz. Puan ve puanlar almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğimizi düşünüyorum. Oyuncular dinlenecek ve sonra Fenerbahçe hedefiyle çalışacaklar."

 
 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
