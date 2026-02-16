16 Şubat
Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı öncesi Ertuğrul Doğan'a mektup

Feenrbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, zorlu maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a mektup yazdığı ortaya çıktı.

calendar 16 Şubat 2026 10:35 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 10:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Başkan Sadettin Saran'ın dev maç öncesi yaptığı bir hamle yeni ortaya çıktı.

SADETTİN SARAN'DAN ERTUĞRUL DOĞAN'A MEKTUP

Sabah Gazetesi'ne göre Sadettin Saran, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi mevkidaşı Ertuğrul Doğan'a mektup yazdı ve "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Saran'ın bu mektubu sonrası Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe takım otobüsünü stada girişte karşılamış, her futbolcuyla tek tek tokalaşıp başarı dilemişti.

SARAN, MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran da maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, emniyet güçlerimiz, Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuşmuştu. 

