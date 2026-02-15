Bayern Münih'ten sakatlık açıklaması: Manuel Neuer

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Alman file bekçisi Manuel Neuer'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Neuer, Bundesliga'da deplasmanda Werder Bremen karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sırasında sol baldırında kas yırtığı (lif yırtığı) yaşadı.



Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı kontrollerin ardından deneyimli kalecinin bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



