Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, aşil tendon yırtığı nedeniyle bu sezon forma giymemiş olmasına rağmen NBA 3 Sayı Yarışması'nda finalde Kon Knueppel ve Devin Booker'ı geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.



Final turunda 30 puan kaydeden Lillard, kariyerinde üçüncü kez bu organizasyonu kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylece Larry Bird ve Craig Hodges ile birlikte bu başarıya imza atan tek isimler arasına katıldı.



Final turunun açılışını 17 puanla yapan Knueppel'in ardından Booker, Lillard'ın skorunu yakalama fırsatı elde etti ancak eşitliği getirecek son atışı çemberin ön kısmından sekerek kaçtı.



Booker'ın etkili başlangıcı hakkında konuşan Lillard, NBC'den Zora Stephenson'a yaptığı açıklamada, "Onun düşüşü için dua ediyordum," ifadelerini kullandı.



Lillard ilk turda 27 puan üretirken bu skor Knueppel ile eşit, Booker'ın 30 sayılık performansının ise gerisindeydi. Üçlü; ilk turda Donovan Mitchell, Norman Powell, Jamal Murray ve Tyrese Maxey gibi All-Star isimlerin yanı sıra organizasyondaki en düşük skoru elde eden Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis'i de eleyerek finale yükseldi.



Sezon boyunca sahalardan uzak kalmasına rağmen yarışmayı kazanmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Lillard, muhabir Mark Medina'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bir rekabetin parçası olabilmek, biraz baskı hissetmek ve tüm yıl boyunca yapamadığım bir şeyi yapmak önemliydi. Bir şutör olarak, bu ligdeki diğer büyük şutörlerle aynı yarışmada yer alıp kazanmak elde edebileceğiniz en büyük onurlardan biri. Üçüncü şampiyonluğumu kazanıp farklı bir grubun parçası olmak da ayrıca özeldi."



35 yaşındaki yıldız, son dört 3 Sayı Yarışması'nın üçünü kazanmış oldu. Lillard, 2025'te final turunu yalnızca bir puan farkla kaçırmış; o organizasyonda Miami Heat guardı Tyler Herro şampiyonluğa ulaşmıştı.



Geçtiğimiz yaz Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmasının ardından serbest oyuncu olarak yeniden Portland'a dönen dokuz kez All-Star seçilen Lillard'ın bu sezon Blazers forması giymesi beklenmiyor. Ancak yıldız oyuncu, aşil tendonundaki iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek sahalara dönüş için sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.



"Artık test aşamasındayım," diyen Lillard, iyileşme sürecinde önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.



