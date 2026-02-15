Miami Heat forveti Keshad Johnson, 2026 NBA Smaç Yarışması'nda final turunda toplam 97.4 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.



Johnson, finalde San Antonio Spurs çaylağı Carter Bryant ile karşı karşıya geldi. Bryant ilk denemesinde gecenin tek 50 puanlık smaçına imza atarak mükemmel skor elde etti. Ancak genç oyuncu son denemesinde hakemleri yeterince etkileyecek bir smaç çıkaramadı ve 43 puan aldı.



İlk turda 92.8 puan toplayan Johnson, 94.8 puanla finale yükselen Bryant'ın yanı sıra Jaxson Hayes'i (91.8) ve Jase Richardson'ı (88.8) geride bırakarak adını son tura yazdırdı.



Final turunda Bryant gecenin tek 50 puanlık smaçını gerçekleştirse de Johnson iki güçlü smaçla toplamda 97.4 puana ulaşarak Bryant'ın 93.0 puanlık performansını geride bıraktı ve kupaya uzandı.



Johnson böylece Derrick Jones (2020) ve Harold Miner'in (1993, 1995) ardından Smaç Yarışması'nı kazanan üçüncü Miami Heat oyuncusu oldu.



