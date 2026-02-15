14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Keshad Johnson, 2026 NBA Smaç Yarışması'nı kazandı

Miami Heat forveti Keshad Johnson, 2026 NBA Smaç Yarışması'nda final turunda toplam 97.4 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.

Johnson, finalde San Antonio Spurs çaylağı Carter Bryant ile karşı karşıya geldi. Bryant ilk denemesinde gecenin tek 50 puanlık smaçına imza atarak mükemmel skor elde etti. Ancak genç oyuncu son denemesinde hakemleri yeterince etkileyecek bir smaç çıkaramadı ve 43 puan aldı.

İlk turda 92.8 puan toplayan Johnson, 94.8 puanla finale yükselen Bryant'ın yanı sıra Jaxson Hayes'i (91.8) ve Jase Richardson'ı (88.8) geride bırakarak adını son tura yazdırdı.

Final turunda Bryant gecenin tek 50 puanlık smaçını gerçekleştirse de Johnson iki güçlü smaçla toplamda 97.4 puana ulaşarak Bryant'ın 93.0 puanlık performansını geride bıraktı ve kupaya uzandı.

Johnson böylece Derrick Jones (2020) ve Harold Miner'in (1993, 1995) ardından Smaç Yarışması'nı kazanan üçüncü Miami Heat oyuncusu oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
