14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-190'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Yedi gollü nefes kesen maçta gülen taraf Keçiörengücü!

1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.

calendar 14 Şubat 2026 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 21:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yedi gollü nefes kesen maçta gülen taraf Keçiörengücü!
1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikalarda Ali Habeşoğlu ile 20. dakika ile 70. dakikalarda Dino Hotic kaydetti.

Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalarda Mame Diouf ile 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Keçiörengücü, 36 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Imeri (Dk. 81 İsmail Tarım), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Enes Öğrüce), Hotic (Dk. 81 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 66 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu (Dk. 90+1 Astanakulov), Seferi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 74 Enes Yılmaz), Diaby (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Hüseyin Bulut (Dk. 84 Ali Akman), Ezeh, Diouf, Fernandes

Goller: Dk. 8 ve 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20 ve 70 Hotic (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 ve Dk. 45+3 Diouf, Dk. 90+2 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ezeh, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Ajeti, Dk. 71 Hotic (Sipay Bodrum FK)

