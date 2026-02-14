1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikalardaile 20. dakika ile 70. dakikalardakaydetti.Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalardaile 90+4. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Keçiörengücü, 36 puanda kaldı.1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz



Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Imeri (Dk. 81 İsmail Tarım), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Enes Öğrüce), Hotic (Dk. 81 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 66 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu (Dk. 90+1 Astanakulov), Seferi



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 74 Enes Yılmaz), Diaby (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Hüseyin Bulut (Dk. 84 Ali Akman), Ezeh, Diouf, Fernandes



Goller: Dk. 8 ve 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20 ve 70 Hotic (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 ve Dk. 45+3 Diouf, Dk. 90+2 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 41 Ezeh, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Ajeti, Dk. 71 Hotic (Sipay Bodrum FK)



