14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Kayakla Atlama'da; Fatih Arda 37'nci, Muhammed Ali 48'nci oldu

Kayakla atlama erkekler büyük tepe ilk turunda Fatih Arda İpcioğlu 37'nci, Muhammed Ali Bedir ise 48'inci oldu.

calendar 14 Şubat 2026 22:47
Haber: AA
Kayakla Atlama'da; Fatih Arda 37'nci, Muhammed Ali 48'nci oldu
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler büyük tepe ilk turunda elendi.

İtalya'daki oyunların 8. gününde kayakla atlama erkekler büyük tepe ilk tur müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, ilk turda 127,5 metrelik atlayışıyla 115 puan alarak 37'nci sırayı elde etti.

Kariyerindeki ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 110 metre mesafeye giderek 80,3 puan topladı ve 48'inci oldu.

İlk 30'a giremeyen milli kayakçılar, final turuna kalamadı.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 16 Şubat Pazartesi günü erkekler süper takım kategorisinde mücadele edecek.

