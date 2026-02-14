14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-054'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-128'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Lider Vakıfbank yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Sultanlar Liginin 22. haftasında Vakıfbank, Bahçelievler Belediyespor'a set vermeden kazandı.

calendar 14 Şubat 2026 19:03
Haber: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 87 dakika (28, 33, 26)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
