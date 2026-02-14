Samsunspor'da Thomas Reis'e veda!

Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Samsunspor'da ayrılık geldi.



Ligde son olarak Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, bu maçın ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.



Samsunspor, teknik direktör Reis ile ayrılığı Antalyaspor maçı sonrası sabaha karşı açıkladı.



Samsunspor, ligde oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet alırken 5 kez kaybetti ve 4 kez sahadan eşitlikle ayrıldı.



İşte Samsunspor'dan Thomas Reis için yapılan açıklama:



"TEŞEKKÜRLER THOMAS



2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.



Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.



Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.



Danke, Reis!"



