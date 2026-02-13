13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-052'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-040'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-037'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
1-184'

Mauro Icardi: "Juventus'a çok gol attım"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 13 Şubat 2026 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi: 'Juventus'a çok gol attım'
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
 
Karşılaşmaya 3 golle damga vuran Mauro Icardi maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.
 
Juventus'a hazır olduklarını gösterdiklerini söyleyen Icardi, "Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.
 
"TARAFTARIN HAKKINI ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
 
Arjantinli yıldız kendisine sorulan "Hedefinin Ali Sami Yen'de 100 golü geçmek olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
 
"Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum."
 
"JUVENTUS'A ÇOK GOL ATTIM" 
 
Sampdoria ve Inter formasıyla Juventus'a karşı gollere imza atan Icardi, "Juventus'a 8 gol, 2 asistin var. Yine Juventus'a kabus olmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız." yanıtını verdi.
 
İç saha avantajını kullanmaları gerektiğinin altını çizen Icardi, "Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
