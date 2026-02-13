Benfica, Santa Clara deplasmanında hata yapmadı

Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara ile karşı karşıya geldi.



Estadio de Sao Miguel'de oynanan mücadeleyi Jose Mourinho'nun öğrencileri 2-1 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 38. dakikada kendi kalesine Paulo Victor attı.



Santa Clara'nın tek golü ise 47. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 52'ye yükseltti. Santa Clara ise 17 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Benfica, AVS'yi konuk edecek. Santa Clara ise deplasmanda Alverca ile karşılaşacak.











