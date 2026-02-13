13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-053'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-041'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-038'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
1-185'

Benfica, Santa Clara deplasmanında hata yapmadı

Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara'yı 2-1 yendi.

calendar 13 Şubat 2026 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica, Santa Clara deplasmanında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara ile karşı karşıya geldi.

Estadio de Sao Miguel'de oynanan mücadeleyi Jose Mourinho'nun öğrencileri 2-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 38. dakikada kendi kalesine Paulo Victor attı.

Santa Clara'nın tek golü ise 47. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 52'ye yükseltti. Santa Clara ise 17 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Benfica, AVS'yi konuk edecek. Santa Clara ise deplasmanda Alverca ile karşılaşacak.

 

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
