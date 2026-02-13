13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
4-182'
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-083'
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-176'
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
2-178'
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
1-042'
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe Opet'ten 42 sayı farkla açılış!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76'lık skorla geçti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 22 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Charli Collier 31 sayı üretmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 34-17

Devre: 69-31

3. Periyot: 95-56

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 24 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 34 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
