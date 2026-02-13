13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-156'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Göztepe'de Juan, Kayseri maçında yok

Göztepe'nin başarılı hücum oyuncusu Juan'ın idmandaki sakatlığından dolayı Kayseri maçında forma giymesi beklenmiyor

calendar 13 Şubat 2026 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Juan, Kayseri maçında yok
Süper Lig'de 15 Şubat Pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de sakatlık geçiren Brezilyalı golcü Juan'ın büyük ihtimalle forma giyemeyeceği ifade edildi.

İdmanda sakatlandığı öğrenilen 23 yaşındaki forvetin ağrılarının olduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan'ı Kayserispor müsabakasında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi.

Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor. Ağrıları bulunan Polonyalı kaptan kaleci Mateusz Lis'in ise oynamasından bir engel bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan tedavileri süren orta saha oyuncularından Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumlarının maç günü netleşeceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
