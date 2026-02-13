Iğdır FK ile Ümraniyespor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.



Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.



Iğdır FK'nin golünü dakika 7'de Florian Loshaj kaydetti. Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü ise 53. dakikada Jurgen Bardhi attı.



Iğdır FK'de Fode Koita, 82. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, 38 puana yükseldi. Ümraniyespor ise puanını 29 yaptı.



1.Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek.



Stat: Iğdır Şehir



Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül



Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)



Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül



Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)



