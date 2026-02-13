13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-013'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Iğdır FK ile Ümraniyespor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 25 hafta maçında Iğdır FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

13 Şubat 2026 15:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK ile Ümraniyespor puanları paylaştı!


Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Iğdır FK'nin golünü dakika 7'de Florian Loshaj kaydetti. Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü ise 53. dakikada Jurgen Bardhi attı.

Iğdır FK'de Fode Koita, 82. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, 38 puana yükseldi. Ümraniyespor ise puanını 29 yaptı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek.

Stat: Iğdır Şehir 

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
