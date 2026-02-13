13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe'de Eda Erdem'in sözleşmesi uzatıldı!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 13 Şubat 2026 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. 

Chobani Stadı'ndaki imza törenine, Eda Erdem'in yanı sıra kulüp başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel katıldı.

Başkan Saran, açıklamasında "Burada bir adiyetin, sadakatin, yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Eda bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı, sahada duruşuyla, soyunma odasındaki liderliğiyle, her zor anda sorumluluk alan kişi olarak bu karakteri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ya da kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi. Hikayesi madalyalar kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi vazgeçmediği anlarda, sessizce omuzladığı yüklerde, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı." dedi.

Eda Erdem'in Fenerbahçe'yi sadece temsil etmediğini aynı zamanda yaşadığını vurgulayan Saran, "Bu imza bir veda değildir. Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda, Fenerbahçe'yi temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Bu yüzden adı bu kulüp hafızasında sadece bir sporcu olarak değil Fenerbahçe duruşunun bir simgesi olarak yaşayacak. Camia adına şunu net söylemek isterim ki Eda sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün. İyi ki bu formayı taşıdın. İyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil bu imza sarı-lacivert ömrün sonsuzluğa bırakılan izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikayeler yazmaya devam edecek. Önümüzde kazanılacak kupalar var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir." diye konuştu.



"BU FORMA ZAMANLA AİLEM OLDU"

Eda Erdem, Fenerbahçe'nin ailesi olduğunu dile getirdi.

İmza atmaya değil, büyük bir gururla teşekkür etmeye geldğini anlatan Eda Erdem, "2008'de bu kulübün kapısından girdiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Hayalleri olan genç bir sporcuydum. Bu bir transfer değil, hayalin gerçekleşmesiydi. Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sevgili Fenerbahçeliler sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek en büyük gücüm. Mücadelede yalnız olmadığımı hep hissettiriyorsunuz. Önüzmüde bu yılı birlikte taçlandıracağımız bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde gurur duyduğu çok fazla an bulunduğunu aktaran Eda Erdem, en çok gurur duyduğu anın ise heykelinin dikilmesi olduğunu ifade etti.

Takımına en iyi şekilde hizmet ederek kariyerini tamamlamayı amaçladığını aktaran Eda, şunları kaydetti:

"Olimpiyat madalyası her sporcunun hayalidir ama ben artık kısa süreli planlar yapıyorum. Şu anki hedefim kulübümde kalan tüm kupaları kazanarak bitirmek. Sonrası geldiğinde göreceğiz. Türkiye olarak iddialı bir ekibiz. Ben olsam da olmasam da yürekten söylüyorum bu takım kürsüde olacak. Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez. Spora başlayanlara andan ve oynadığınız oyundan zevk alın demek istiyorum. Hedef belirleyin, kendinize inanıp hiçbir sesi dinlemeyip kendi iç sesinize güvenin. Belki birkaç kere deneyecekler ama gün sonunda o hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Kulübüm bana ne zaman Eda sana şu konuda ihityacımız var derse ben her zaman hazırım. İlk geldiğim sene Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamıştım. Tekrar bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok yakışır, onun için emin adımlarla ilerliyoruz."

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.





