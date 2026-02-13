13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Guardiola'dan Gazze'ye imzalı forma!

Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.

13 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Guardiola'dan Gazze'ye imzalı forma!






İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.
Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar." dedi.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
