12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"

Tottenham Hotspur'un eski Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Şubat 2026 18:22
Haber: Sporx.com
Tottenham Hotspur'un eski Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın yapısal olarak "top kulüp" olmadığını savundu.

"HARİKA TESİSLER VAR AMA..." 

Postecoglou, kulübün fiziksel altyapısını överken sportif ve mali yapılanmayı eleştirdi:

"Tottenham inanılmaz bir stadyum ve mükemmel antrenman tesisleri kurdu. Ancak harcamalara, özellikle maaş bütçesine baktığınızda bu bir top kulüp değil. Transfer piyasasında agresif davranmadık."

"MENTALİTEYİ KIRDIM" 

Avustralyalı teknik adam, kulüpteki kazanamama psikolojisini değiştirmeye çalıştığını belirtti:

"Tottenham'ın mentalitesini kırmaya çalıştım. İkinci yılımda kupa kazanacağımızı söylemem kulüp içindi. İçeride kimse bunu dile getirmeye cesaret edemezdi, çünkü korkuyorlardı."

Postecoglou, kupayla birlikte psikolojik eşiğin aşıldığını ifade etti:

"O bariyeri yıktık ve bir şey kazandık. Peki sonra ne oldu? Her şeyi yıkıp yeniden başladılar. Ne başarmaya çalıştıklarını merak ediyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
