Tottenham Hotspur'un eski Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın yapısal olarak "top kulüp" olmadığını savundu.
"HARİKA TESİSLER VAR AMA..."
Postecoglou, kulübün fiziksel altyapısını överken sportif ve mali yapılanmayı eleştirdi:
"Tottenham inanılmaz bir stadyum ve mükemmel antrenman tesisleri kurdu. Ancak harcamalara, özellikle maaş bütçesine baktığınızda bu bir top kulüp değil. Transfer piyasasında agresif davranmadık."
"MENTALİTEYİ KIRDIM"
Avustralyalı teknik adam, kulüpteki kazanamama psikolojisini değiştirmeye çalıştığını belirtti:
"Tottenham'ın mentalitesini kırmaya çalıştım. İkinci yılımda kupa kazanacağımızı söylemem kulüp içindi. İçeride kimse bunu dile getirmeye cesaret edemezdi, çünkü korkuyorlardı."
Postecoglou, kupayla birlikte psikolojik eşiğin aşıldığını ifade etti:
"O bariyeri yıktık ve bir şey kazandık. Peki sonra ne oldu? Her şeyi yıkıp yeniden başladılar. Ne başarmaya çalıştıklarını merak ediyorum."
Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"
Tottenham Hotspur'un eski Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tottenham Hotspur'un eski Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın yapısal olarak "top kulüp" olmadığını savundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Ahmed Kutucu müjdesi
-
9
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!
-
8
Galatasaray'da tüm gözler Sane'de
-
7
Nigel Hayes, Panathinaikos'ta! Fenerbahçe'yi takipten çıktı
-
6
Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
-
5
Dursun Özbek'ten Pape Gueye açıklaması!
-
4
Galatasaray'da dev rekabet!
-
3
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!
-
2
Fenerbahçe'den Ademola Lookman açıklaması
-
1
Felipe Melo: "Galatasaray'ın DNA'sı için bir şey demedim"
- 18:47 Arda Güler'den açıklama: "Üzüntüyle takip ettim"
- 18:22 Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"
- 18:08 Robert Lewandowski'nin masasındaki 5 teklif
- 17:58 Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı
- 17:39 Kore'den Hyeon-gyu Oh'a tam destek!
- 17:21 Al-Hilal'de Karim Benzema sonrası Darwin Nunez kararı!
- 17:08 Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 17:06 Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı
- 17:03 Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta
- 16:49 Nottingham'da Pereira dönemi! İlk maç F.Bahçe'ye karşı
- 16:46 Asensio'nun hedefi yeniden milli takım!
- 16:41 Serdal Adalı'dan Oğuzhan Çakır tepkisi ve TFF'ye çağrı
- 16:32 Osimhen'in gözü Eyüpspor maçında
- 16:17 Felipe Melo: "Galatasaray'ın DNA'sı için bir şey demedim"
- 15:58 Beşiktaş GAİN'de Ahmet Ata Özbek ameliyat oldu
- 15:46 Olimpiyat Komitesi'nden şok karar; diskalifiye edildi!
- 15:30 Ceferin: "Yerel maçlar yurt dışında oynanmamalı!"
- 15:25 Göztepe'nin gözü rakiplerinde
- 15:10 Muğla'dan çağrı: "Her maç bizim için final!"
- 15:06 ''Her maça kazanmak için çıkıyoruz''
- 15:00 Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi
- 14:55 1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı
- 14:55 Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme!
- 14:52 TOFAŞ'ta veda; Emil Rajkovic ile yollar ayrıldı
- 14:50 Lillard: "Parkelere dönmek için acele etmiyorum"
- 14:49 Spurs, Jeremy Sochan'i serbest bıraktı
- 14:48 Griffin, Parker ve Rivers, Naismith Hall of Fame adayları arasında!
- 14:45 Cooper Flagg All-Star arasına kadar yok
- 14:45 Dumont ve Adelson aileleri Dallas Mavericks'i satmayacak
- 14:21 Trabzon'dan Muçi için Sörloth taktiği
- 14:09 Mamadou Niang'dan flaş Fenerbahçe itirafı
- 13:35 Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
- 13:23 Candemir Berkman için cenaze töreni düzenlendi
- 13:08 Rıza Kayaalp, o zorlu günlerini anlattı
- 13:04 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 13:01 Regnum Pro-Am başladı
- 12:55 Fenerbahçe'de orta saha ikilemi: Kante mi, İsmail mi?
- 12:48 Karşıyakalı gençler parlamaya devam ediyor!
- 12:40 Altay'da teknik adam Karagöz kendinden emin
- 12:40 Fenerbahçe, Avrupa'da yenilgisiz üç takımdan biri
- 12:39 Altekma, yarı final yolunu açtı
- 12:27 Manisa'nın zorlu sınavı; rakip Esenler
- 12:25 Mehmet Kazan'dan ''ötekileştirme'' mesajı
- 12:21 Demir Ege Tıknaz: "Braga'ya uygun olduğumu babam söyledi"
- 12:16 Pozzecco: "Siz Fenerbahçe maçını kaybetmediniz!"
- 12:10 Adana Demirspor'a FIFA'dan 12 puan silme cezası
- 12:10 Sefer Yılmaz: ''Bizim için moral oldu''
- 12:09 Dursun Özbek, TFF ile görüşmesinin detaylarını anlattı
- 11:53 Dursun Özbek'ten Pape Gueye açıklaması!
- 11:47 ''En büyük görev Dünya Kupası Finali''
- 11:45 Trabzon'un derbide gol silahları: Onuachu, Augusto ve Muçi
- 11:42 Abdullah Kavukcu: "Karşı takımın da algıları var"
- 11:37 Iğdır FK'da hedef yükselişi sürdürmek
- 11:34 Tekirdağlı yüzücü Eymen İbolar, madalyalara kulaç atıyor
- 11:23 Tottenham'ı ayağa kaldıracak isim: Xavi Hernandez!
- 11:22 Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması
- 11:22 Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı
- 10:54 Beşiktaş'ın genç hedefi: Youssef Chermiti
- 10:45 Galatasaray'dan iç sahada müthiş seri
- 10:42 Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!
Arda Güler'den açıklama: "Üzüntüyle takip ettim"
Ange Postecoglou: "Tottenham üst düzey bir kulüp değil"
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!
Burnley geriden geldi, 16 maçlık hasreti bitirdi
Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti
Nottingham ve Wolverhampton yenişemedi
Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid de çekildi
Emil Holm'dan Kenan Yıldız itirafı
Marcus Rashford, Atletico Madrid maçında yok
Como, Napoli'yi penaltılarda eledi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50
|14
|52
|2
|Fenerbahçe
|21
|14
|7
|0
|48
|18
|49
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|21
|7
|7
|7
|29
|35
|28
|9
|Kocaelispor
|21
|7
|6
|8
|18
|22
|27
|10
|Alanyaspor
|21
|4
|11
|6
|22
|24
|23
|11
|Gençlerbirliği
|21
|6
|4
|11
|26
|31
|22
|12
|Konyaspor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|13
|Rizespor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|14
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|15
|Eyüpspor
|21
|4
|6
|11
|17
|30
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|21
|2
|9
|10
|17
|43
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12