Ziraat Bankkart, final biletini kaptı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.
Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Setler: 21-25, 21-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 26, 31)