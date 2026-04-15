Ziraat Bankkart, final biletini kaptı

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

calendar 15 Nisan 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 21-25, 21-25, 23-25

Süre: 83 dakika (26, 26, 31)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
