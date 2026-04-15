15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Milli judocular, Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'da

Gürcistan'da 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 6'sı kadın 12 milli sporcu, organizasyonun yapılacağı başkent Tiflis'e geldi.

calendar 15 Nisan 2026 19:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gürcistan'da 16 Nisan Perşembe günü başlayacak 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 6'sı kadın 12 milli sporcu, organizasyonun yapılacağı başkent Tiflis'e geldi.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki organizasyonda yarın milli sporculardan kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, tatamiye çıkacak.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Mesut Kapan, AA muhabirine Tiflis'te ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirterek "Sporcularımızın moralleri yerinde, 16 Nisan Perşembe günü müsabakaya çıkacak sporcularımızdan 2 kategoride de madalya bekliyoruz ama inşallah 3'ü ile madalya kazanırız." dedi.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlarda 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt, 70 kiloda Sinem Oruç ve 78 kiloda Tuana Gülenay ile 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Ali Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, +100 kiloda ise İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ, madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon 19 Nisan Pazar günü sonra erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
