15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
1-17'
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-09'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-024'
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
0-024'

Türk Telekom, sahasında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup etti.

15 Nisan 2026 21:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 yendi. 

Başkent ekibi, ligde üst üste 6'ncı, toplamda 18'inci galibiyetini aldı. Safiport Erokspor ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 5, Trifunovic 12, Berkan Durmaz 13, Alexander 13, Allman 9, Smith 9, Usher 11, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Emircan Koşut

Safiport Erokspor: Pangos 8, Love 9, Egehan Arna 8, Cornelie 6, Simmons 8, Crawford 20, Galloway 15, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 4, Erten Gazi, Metehan Akyel

1. Periyot: 27-21

Devre: 53-44

3. Periyot: 74-68

Beş faulle oyundan çıkan: 24:50 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.